فني صيانة كهربائية

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة مالتي ناشونال في صناعة المنتجات الصحية مكان العمل : العين السخنة 1-(فني صيانه كهربائية ) ٢- (فنى صيانة ميكانيكا خبره في مجال التوربينات) المهارات المطلوبة - خبرة اكثر من ٤ سنوات - خبرة في معدات الجهد المنخفض - خبرة في ( الغلايات و المبردات و ابراج التبريد…. - خبرة في التوربينات الغازية إن امكن - خبرة في الاجهزة الكهربائية مثل مقياس التدفق و الصمامات الأوتوماتيكية - السن بحد أقصي ٣٥ سنة - علي المهتمين إرسال السيرة الذاتية علي1200823970
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيات ايجيبت للمنتجات الصحية
|التليفون:
|01200823970
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|العنوان:
|- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100772
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