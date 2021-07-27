فني صيانة كهربائية

مطلوب لشركة مالتي ناشونال في صناعة المنتجات الصحية مكان العمل : العين السخنة 1-(فني صيانه كهربائية ) ٢- (فنى صيانة ميكانيكا خبره في مجال التوربينات) المهارات المطلوبة - خبرة اكثر من ٤ سنوات - خبرة في معدات الجهد المنخفض - خبرة في ( الغلايات و المبردات و ابراج التبريد…. - خبرة في التوربينات الغازية إن امكن - خبرة في الاجهزة الكهربائية مثل مقياس التدفق و الصمامات الأوتوماتيكية - السن بحد أقصي ٣٥ سنة - علي المهتمين إرسال السيرة الذاتية علي1200823970