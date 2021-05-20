(فرصة عمل)
|فني سباك صيانات – راتب 3500ج + سكن + 3 وجبات + مواصالت – العمل 23 يوم – االجازة 7 أيام – تامين صحي+ تامين اجتماعي + زيادة سنوية مقدرة %12 - السن من 18 : 40 سنة – مؤهل ابتدائي علي األقل . الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة - التجمع- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094348
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