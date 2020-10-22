(فرصة عمل)
|فني سباك صيانات – راتب 3500ج + سكن + 3 وجبات + مواصالت – العمل 23 يوم – االجازة 7 أيام – تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مقدرة 12 - %السن من 18 : 40 سنة – مؤهل ابتدائي علي األقل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ريهام
|التليفون:
|01090409822
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070213
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,500 جنيه
3,000 جنيه
3,500 جنيه
3,500 ريال
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه