فني حمامات سباحه

فني حمامات سباحة وغليات براتب يبدأ من 3000 : 5000ج طبقا للخبرة والعمل المسبق – العمل لمدة 23 يوم واسبوع إجازة – تامين صحي واجتماعي – أماكن العمل بشرم الشيخ والغردقة – السن من 21 : 45 سنة - مؤهل اعدادي علي األقل – نظام إقامة متكامل ) سكن – 3 وجبات – مواصالت (