فني حمامات سباحه

(فرصة عمل)
|فني حمامات سباحة وغليات براتب يبدأ من 3000 : 5000ج طبقا للخبرة والعمل المسبق – العمل لمدة 23 يوم واسبوع إجازة – تامين صحي واجتماعي – أماكن العمل بشرم الشيخ والغردقة – السن من 21 : 45 سنة - مؤهل اعدادي علي األقل – نظام إقامة متكامل ) سكن – 3 وجبات – مواصالت (
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ريهام
|التليفون:
|01090409822
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070265
3,500 جنيه
3,000 جنيه
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