فني حمامات سباحه

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
فني حمامات سباحة وغليات براتب يبدأ من 3000 : 5000ج طبقا للخبرة والعمل المسبق – العمل لمدة 23 يوم واسبوع إجازة – تامين صحي واجتماعي – أماكن العمل بشرم الشيخ والغردقة – السن من 21 : 45 سنة - مؤهل اعدادي علي األقل – نظام إقامة متكامل ) سكن – 3 وجبات – مواصالت (
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ريهام
التليفون: 01090409822

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/10/2020
رقم الإعلان: 2070265
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فني كهربائي - في القاهرة مصر

فني كهربائي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فني كهربائي صيانات بارقي الامااكن السياحية بشرم والغردقة – السن من 18 : 40سنة – راتب 3500ج + سكن + 3.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,500 جنيه

24/10/2020
صورة الاعلان: فني تبريد وتكييف - في القاهرة مصر

فني تبريد وتكييف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فني تبريد وتكييف القسام الصيانة بكبري الفنادق والقري السياحية - بشرم الشيخ والغردقة والجونة - .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

21/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب فنى كهربائى وفنى ميكانيكا للعمل فى السعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب فنى كهربائى وفنى ميكانيكا للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بكبرى مصانع المياه المعدنيه فى مدينه الخرج بالمملكة العربيه السعوديه **فني كهربائى **ف.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

3/10/2020
صورة الاعلان: فنى شبكات - في القاهرة مصر

فنى شبكات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فنى شبكات بمرتب مجزى لشركة كبرى بمجال الاتصالات -يفضل الخبرة السابقة فى مجال تركيب شبكات الات.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/9/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager