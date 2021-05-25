فني حمامات سباحة وغليات براتب يبدأ من 3000ج

(فرصة عمل)
|فني حمامات سباحة وغليات براتب يبدأ من 3000 : 5000ج طبقا للخبرة والعمل المسبق – العمل لمدة 23 يوم واسبوع إجازة – تامين صحي واجتماعي – أماكن العمل بشرم الشيخ والغردقة – السن من 21 : 45 - مؤهل اعدادي علي الأقل سنة - نظام إقامة متكامل ) سكن – 3 وجبات – مواصلات الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095038
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