فني تبريد وتكييف

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب فني تبريد وتكييف عمل بنظام الاسبلت والمركزي والاتشلر شباب من سن 20 : 40 سنة – العمل بفنادق الشركة بشرم الشيخ والغردقة – توفير الاقامة الكاملة ( سكن – 3وجبات – انتقالات ) – توفير التأمين الصحي واالجتماعي – عمل 23 يوم و 7 اجازة – ترقيات سريعة بعد اول 3 شهور – الزياده في الراتب 2 في السنة – راتب اساسي 2500 مبديء يزيد بعد التزام اول 3 شهور - بخالف الحوافز الشهرية والزيادات السنوية التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental
التليفون: 01062972973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: التجمع الخامس- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/3/2021
رقم الإعلان: 2085788
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه جده فني تصنيع استانلس خبره في تصنيع (.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه جده فني تصنيع استانلس خبره في تصنيع (.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

14/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه جده فني تصنيع استانلس خبره في تصنيع (.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/2/2021
صورة الاعلان: فني ميكانيكا صيانه مصاعد - في القاهرة مصر

فني ميكانيكا صيانه مصاعد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فني ميكانيكا صيانه مصاعد للعمل بكبرى مصانع المصاعد بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( جده ) .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه جده فني تصنيع استانلس خبره في تصنيع (.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالسعوديه في مدينه ( جده ) فني تصنيع استانلس خبره جيده في تصنيع ( ثلاجات.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

2/2/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب فنى شبكات حريق للعمل فى السعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب فنى شبكات حريق للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فنى شبكات حريق للعمل فى مدينه عرعر بكبرى شركات المقاولات - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب:.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: فنين تبريد وتكييف - في القاهرة مصر

فنين تبريد وتكييف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فنين تبريد وتكييف لشركة مقاولات ب المملكة العربية السعودية ب ابها ( المشروع صيانة مدارس ) خبرة.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالسعوديه في مدينه ( جده ) فني تصنيع استانلس خبره في تصنيع ( ثلاجات التب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

31/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه جده فني تصنيع استانلس خبره جيده في صن.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: مساعد شيف حلويات غربيه - في القاهرة مصر

مساعد شيف حلويات غربيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مساعد شيف حلويات غربي للعمل بمصنع حلويات بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( حفر الباطن ) خبر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: فني ميكانيكا صيانه مصاعد - في القاهرة مصر

فني ميكانيكا صيانه مصاعد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لشركه مصاعد كبرى بالمملكه العربيه السعوديه بمدينه ( جده ) فني ميكانيكا خبره في صيانه المصاعد ح.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فورا فنى اسنان للعمل فى جدة - في القاهرة مصر

مطلوب فورا فنى اسنان للعمل فى جدة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فنى اسنان للعمل فى مدينه جدة - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب: فنى اسنان المؤهل: دبلوم فن.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالسعوديه في مدينه ( جده ) فني تصنيع استانلس خبره في ( ثلاجات التبريد + .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب مشرف عمال نظافة - في القاهرة مصر

مطلوب مشرف عمال نظافة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مشرف عمال نظافة خبرة لا تقل عن سنتان كا مشرف عمال للعمل لدي .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 ريال

26/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager