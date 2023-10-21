فني بلاستيك

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Ad Information
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدى مصنع بلاستيك في السعوديه بجده فني تشكيل حراري بلاستيك خبره ١٠ سنوات متوفر سكن مؤمن تأمين طبي أقامه الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل cv.sunfuture1153@gmail.com
Contact The Advertiser:
Contact Name: SABAREN
Telephone: 01557776627

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - قاهره
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 3 Lera
Posting Date: 31/10/2023
Ad Number: 2248006
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