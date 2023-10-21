فني بلاستيك

(Job Opportunity)
|مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدى مصنع بلاستيك في السعوديه بجده فني تشكيل حراري بلاستيك خبره ١٠ سنوات متوفر سكن مؤمن تأمين طبي أقامه الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل cv.sunfuture1153@gmail.com
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|SABAREN
|Telephone:
|01557776627
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- قاهره
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|3 Lera
|Posting Date:
|31/10/2023
|Ad Number:
|2248006
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4,000 Riyal
3 Lera
2,000 Riyal
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