فني إنتاج وتصنيع دهانات لكبري شركات الاصباغ بالعراق

(فرصة عمل)
|فوراً لكبرى شركات صناعة الدهانات بغداد - العراق: #فنيين_إنتاج_و_تصنيع فى كل من : *تلوين *دهانات ديكور *دهانات أخشاب *دهانات سيارات(دوكو) *كيماويات مواد البناء الشروط : - شرط أساسى خبرة من 3 إلي 5 سنوات في تصنيع الدهانات المميزات : راتب مميز يحدد في المقابلة الشخصية توفر الشركة سكن / انتقالات / تأمين طبي / تأشيرة / تذاكر طيران / تجديد الاقامة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فوربزنس للتوظيف
|التليفون:
|01098206020
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|العنوان:
|6 ش جمال سالم من مصدق الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084258
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-4,000 جنيه
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