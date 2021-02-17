فني إنتاج وتصنيع دهانات لكبري شركات الاصباغ بالعراق

فوراً لكبرى شركات صناعة الدهانات بغداد - العراق: #فنيين_إنتاج_و_تصنيع فى كل من : *تلوين *دهانات ديكور *دهانات أخشاب *دهانات سيارات(دوكو) *كيماويات مواد البناء الشروط : - شرط أساسى خبرة من 3 إلي 5 سنوات في تصنيع الدهانات المميزات : راتب مميز يحدد في المقابلة الشخصية توفر الشركة سكن / انتقالات / تأمين طبي / تأشيرة / تذاكر طيران / تجديد الاقامة