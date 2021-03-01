(فرصة عمل)
|لشركة خرسانة جاهزة بالرياض فنيين معمل خرسانة جاهزة خبرة من 5 : 7 سنوات فى نفس المجال ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للإستفسار 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ش 26 يوليو ميدان سفتكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086011
3,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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