فنيين معمل خرسانة جاهزة

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تفاصيل الإعلان
لشركة خرسانة جاهزة بالرياض فنيين معمل خرسانة جاهزة خبرة من 5 : 7 سنوات فى نفس المجال ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للإستفسار 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ش 26 يوليو ميدان سفتكس- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 4/3/2021
رقم الإعلان: 2086011
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(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

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