(فرصة عمل)
|مطلوب فنيين صيانة جميع الاقسام والتخصصات ( سباك – نجار – نقاش – استورجي – فني كهربائي – فني مرمات – فني معدات مطابخ – فني تبريد وتكييف – فني مرمات – فني كهرباء تيار خفيف ) - العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل ومرسي علم والعين السخنة - راتب 2000 : 2500ج حسب الخبرة والتخصص - السن من 20 : 40 سنة - لا يشترط المؤهل - توفير الاقامة الكاملة ( السكن – 3وجبات – مواصلات ) - تأمين صحي واجتماعي - زياده الراتب 2 في السنة - نظام تعيين كامل - العمل 23 يوم و 7 إجازة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراهيم
|التليفون:
|01067602323
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|العنوان:
|- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072208
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