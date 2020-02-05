فنيون ميكانيكا تركيبات

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تفاصيل الإعلان
خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تركيب محطات المياه والصرف الصحى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة مقاولات
التليفون: 01119964888

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العنوان: 49 ش عباس العقاد بجوار بنك مصر ايران امام توكيل بيجو- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/2/2020
رقم الإعلان: 2051666
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السعر
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مطلوب فنيون كهرباء تركيبات

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15/1/2020
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13/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب 10 عامل زراعي خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب 10 عامل زراعي خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 10 عامل زراعي خبرة لا تقل عن 3 سنوات في زراعة المحاصيل والعناية باشجار الفاكهه مزراع كبري بي ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,600 ريال

11/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب امين مستودع خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب امين مستودع خبرة

(فرصة عمل)

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مطلوب امين مستودع خبرة كافية في مجال ادارة المخزون ملم بالشؤون المالية التي تخص المستودعات الراتب يح.
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8/1/2020
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8/1/2020
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مطلوب للسفر بالسعودية

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مطلوب عمال للسفر بالسعوديه مع توفير الانتقالات والسكن واقامه .
العنوان:

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1,500 ريال

6/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورآ لمصنع بسكويت داتا وويفر - في القاهرة مصر

مطلوب فورآ لمصنع بسكويت داتا وويفر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فورآ عمال انتاج للمصنع ميكانيكي خبره ماكينه تغليف البسكوت راتب مبدئي 3800جنيه كهربائي متخصص.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات المنتجات الخرسانية - في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى شركات المنتجات الخرسانية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب حدادين ولحامين لشركة خرسانة جاهزة بمدينة نصر والمصنع بالعبور للعمل بمرتب من3500 ل 5000 جنية.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/1/2020
صورة الاعلان: شركة تعمل فى مجال البلاستيك - تطلب الوظائف التالية :- - في القاهرة مصر

شركة تعمل فى مجال البلاستيك - تطلب الوظائف التالية :-

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عمال انتاج برواتب 3200 + 3 وجبات واقامة فندقية وتامينات صحى واجتماعى افراد امن براتب من 3000 الى 3.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

31/12/2019
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