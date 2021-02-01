(فرصة عمل)
|مطلوب فنين تبريد وتكييف لشركة مقاولات ب المملكة العربية السعودية ب ابها ( المشروع صيانة مدارس ) خبرة خمس سنوت على الاقل حاصل على دبلوم صنايع قسم تبريد وتكييف راتب مميز + سكن + اقامة + تأمين ارسال السيرة الذاتية على : eng.kwader@gmail.com الاتصال على : 01011133679
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كوادر للتوظيف ترخيص 998
|التليفون:
|01011133679
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|العنوان:
|24 ش نبيل الوقاد بالدقى امام شيراتون القاهرة- الدقى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082327
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