مطلوب فنين تبريد وتكييف لشركة مقاولات ب المملكة العربية السعودية ب ابها ( المشروع صيانة مدارس ) خبرة خمس سنوت على الاقل حاصل على دبلوم صنايع قسم تبريد وتكييف راتب مميز + سكن + اقامة + تأمين ارسال السيرة الذاتية على : eng.kwader@gmail.com الاتصال على : 01011133679