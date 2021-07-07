فنى تشغيل محطة معالجة مياه بمجزر دواجن

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تفاصيل الإعلان
كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب فنى تشغيل محطة معالجة مياه بمجزر دواجن خبرة من 4 : 5 سنوات لايزيد السن عن 40 سنة ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

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العنوان: فنى تشغيل محطة معالجة مياه بمجزر دواجن- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/7/2021
رقم الإعلان: 2099322
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