فنى تبريد و تكييف

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب فني تبريد وتكييف عمل بنظام الاسبلت والمركزي والاتشلر شباب من سن 20 : 40 سنة – العمل بفنادق الشركة بشرم الشيخ والغردقة – توفير الاقامة الكاملة ( سكن – 3وجبات – انتقالات ) – توفير التأمين الصحي والاجتماعي – عمل 23 يوم و 7 اجازة – ترقيات سريعة بعد اول 3 شهور – الزياده في الراتب 2 في السنة – راتب اساسي 2500 مبديء يزيد بعد التزام اول 3 شهور - بخلاف الحوافز الشهرية والزيادات السنوية كود الوظيفة 5250 للتواصل واتساب على الرقم 01551270701
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Marina Bay sands
التليفون: 01551270701

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/11/2020
رقم الإعلان: 2072405
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرصة عمل فني تبريد و تكييف - في القاهرة مصر

فرصة عمل فني تبريد و تكييف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فني تبريد وتكييف – السن 40 : 18 سنة – راتب 3500ج : 5000ج حسب الخبرة + زيادة سنوية 12% + تأمين .
العنوان:

القاهرة - مصر

5,000 جنيه

28/10/2020
صورة الاعلان: فني تبريد وتكييف - في القاهرة مصر

فني تبريد وتكييف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فني تبريد وتكييف شباب من سن 20 : 40 سنة – العمل بفنادق الشركة بشرم الشيخ والغردقة – توفير االق.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,500 جنيه

25/10/2020
صورة الاعلان: فني حمامات سباحه - في القاهرة مصر

فني حمامات سباحه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فني حمامات سباحة وغليات براتب يبدأ من 3000 : 5000ج طبقا للخبرة والعمل المسبق – العمل لمدة 23 يوم واس.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

24/10/2020
صورة الاعلان: فني كهربائي - في القاهرة مصر

فني كهربائي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فني كهربائي صيانات بارقي الامااكن السياحية بشرم والغردقة – السن من 18 : 40سنة – راتب 3500ج + سكن + 3.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,500 جنيه

24/10/2020
صورة الاعلان: فني تبريد وتكييف - في القاهرة مصر

فني تبريد وتكييف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فني تبريد وتكييف القسام الصيانة بكبري الفنادق والقري السياحية - بشرم الشيخ والغردقة والجونة - .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

21/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب فنى كهربائى وفنى ميكانيكا للعمل فى السعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب فنى كهربائى وفنى ميكانيكا للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بكبرى مصانع المياه المعدنيه فى مدينه الخرج بالمملكة العربيه السعوديه **فني كهربائى **ف.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

3/10/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: فنى شبكات - في القاهرة مصر

فنى شبكات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فنى شبكات بمرتب مجزى لشركة كبرى بمجال الاتصالات -يفضل الخبرة السابقة فى مجال تركيب شبكات الات.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/9/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager