فنى تبريد و تكييف

(فرصة عمل)
|مطلوب فني تبريد وتكييف عمل بنظام الاسبلت والمركزي والاتشلر شباب من سن 20 : 40 سنة – العمل بفنادق الشركة بشرم الشيخ والغردقة – توفير الاقامة الكاملة ( سكن – 3وجبات – انتقالات ) – توفير التأمين الصحي والاجتماعي – عمل 23 يوم و 7 اجازة – ترقيات سريعة بعد اول 3 شهور – الزياده في الراتب 2 في السنة – راتب اساسي 2500 مبديء يزيد بعد التزام اول 3 شهور - بخلاف الحوافز الشهرية والزيادات السنوية كود الوظيفة 5250 للتواصل واتساب على الرقم 01551270701
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Marina Bay sands
|التليفون:
|01551270701
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|العنوان:
|- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072405
5,000 جنيه
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3,000 جنيه
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