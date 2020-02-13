فندق لو رويال هوليداي

(فرص)
|#مكسيم_تورز #شرم_الشيخ #لو_رويال_هوليداي * العرض سار ي خلال الفتره من 13فبراير الي 31 مارس 2020 سعر الفرد في الغرفة المزدوجة او الثلاثيه : 3525 جنيه ☆★★ العرض يشمل :- – الاقامة للفرد لمدة 3 ليالي 4 ايام – الاقامة تشمل ( فطار+ غداء + عشاء + مشروبات + سناكس ) ☆★★ العرض لا يشمل : الانتقالات مراعاة سرعة الحجز نظرا للامكانية ونتمنى لكم جميعا قضاء اجمل الاوقات 💪🎊🎉 انت عليك الطلب , واحنا علينا التنفيذ 👍 للحجز والاستعلام :22602482- 22602486 الخط الساخن : 01204701111 —————————————
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|maxim tours
|التليفون:
|01022219858
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|العنوان:
|17 Altayran street- Nasr city
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,525 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052624
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