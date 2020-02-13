فندق سوليمار نعمه باي

(فرص)
|#مكسيم_تورز #شرم_الشيخ #سوليمار_نعمه_باي * العرض سار ي خلال الفتره من 8 مارس الي 16 ابريل سعر الفرد في الغرفة المزدوجة او الثلاثيه او الرباعيه : 2000 جنيه سعر الفرد في الغرفة الفردية :3000 جنيه ☆★★ العرض يشمل :- – الاقامة للفرد لمدة 3 ليالي 4 ايام – الاقامة تشمل ( فطار+ غداء + عشاء +مشروبات + سناكس ) ☆★★ العرض لا يشمل : الانتقالات مراعاة سرعة الحجز نظرا للامكانية ونتمنى لكم جميعا قضاء اجمل الاوقات 💪🎊🎉 انت عليك الطلب , واحنا علينا التنفيذ 👍 للحجز والاستعلام :22602482- 22602486
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|maxim tours
|التليفون:
|01022219858
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|العنوان:
|17 Altayran street- Nasr city
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053078
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