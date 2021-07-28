#offre_demploi_Qatar *فندق راقي خمس نجوم بدولة قطر لديه وظائف شاغرة بالمسميات الأتية : -مقدم طعام (ذكور) -مقدمات طعام (إناث) -موظفات إستقبال (إناث) -مديرة صالة (أنثى ) *الشروط الوظيفية: - دبلوم أو شهادة عمل بنفس التخصص -خبرة مهنية سنة على الأقل . -إجادة اللغة الإنجليزية *** -عقد عمل سنتين قابل التجديد -الرواتب متميزة -السكن وموصلات متوفر . -تأمين الصحي متوفر . -تذكرة الطيران متوفرة #العرض_مستعجل •على من يجد نفسه مؤهل و داخل الشروط الرجاء إرسال السيرة الذاتية+دبلوم أو شهادةالعمل على: