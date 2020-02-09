فندق الباتروس اكوا بارك الغردقه

#مكسيم_تورز #الغردقه #الباتروس_اكوا_بارك * العرض سار ي خلال الفتره من 11فبراير الي 8 ابريل 2020 سعر الفرد في الغرفة المزدوجة او الثلاثيه : 4200 جنيه سعر الفرد في الغرفة الفردية :7350 جنيه ☆★★ العرض يشمل :- – الاقامة للفرد لمدة 3 ليالي 4 ايام – الاقامة تشمل ( فطار+ غداء + عشاء +مشروبات + سناكس ) ☆★★ العرض لا يشمل : الانتقالات مراعاة سرعة الحجز نظرا للامكانية ونتمنى لكم جميعا قضاء اجمل الاوقات 💪🎊🎉 انت عليك الطلب , واحنا علينا التنفيذ 👍 للحجز والاستعلام :22602482- 22602486