فلوسك استثمرها كل يوم وامتلك شاليه بالفرش ف راس سدر

(للبيع)
|فى لاسيرينا عيون موسى هتقدر تمتلك وتستثمر فى نفس الوقت بامتلاك شاليه بحديقة 80 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) ع اجمل اكوا بارك وكمان الفرش هتاخده هدية وتستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل كل ده بمقدم 90 الف والباقى بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك واستثمر فلوسك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا عيون موسى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079973
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