فلل للبيع في مشروع داماك هيلز 2

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فلل للبيع في مشروع داماك هيلز 2 - في دبي الإمارات

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فيلا اربع غرف في داماك هيلز 2 مساحة 2650 قدم وحديقة خلفية واسعة فيها شلال مائي جاهزة للتسليم وبسعر 1710000 تملك الاناقة والفخامة والمساحات الواسعة الكافية لكل العائلة مع التشطيبات الانيقة بابسط الاسعار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركو ارابيلا العقارية
التليفون: 00971568001976

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العنوان: دبي طريق القدرة- دبي لاند
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,710,000 درهم
تاريخ الإعلان: 2/1/2022
رقم الإعلان: 2117574
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