فلل للبيع في مشروع داماك هيلز 2

(للبيع)
|فيلا اربع غرف في داماك هيلز 2 مساحة 2650 قدم وحديقة خلفية واسعة فيها شلال مائي جاهزة للتسليم وبسعر 1710000 تملك الاناقة والفخامة والمساحات الواسعة الكافية لكل العائلة مع التشطيبات الانيقة بابسط الاسعار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركو ارابيلا العقارية
|التليفون:
|00971568001976
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|العنوان:
|دبي طريق القدرة- دبي لاند
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,710,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117574
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