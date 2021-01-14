فلل فاخره في المارينا ابوظبي للبيع

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تفاصيل الإعلان
يضم مشروع مارينا صن ست باي 67 فيلا فاخرة، تقع في عقار سكني خاص وحصري على كاسر الأمواج في أبوظبي. يقع المشروع في مكان متميّز بالقرب من المارينا مول، ويتمتّع بوسائل راحة ومرافق تابعة لفندق فيرمونت المصنّف بخمس نجوم. يتكوّن المشروع من 4 صفوف من الفيلات تطل على الواجهة البحرية المتميّزة مع إستراتيجية تصميم المناظر بعناية. كافة الوحدات السكنية تتمتّع بالمنلظر الخلاّبة على المياه الزرقاء السماوية للخليج العربي. وتتوفر ثلاثة أنواع من الوحدات السكنية: فلل تتكوّن من 7 غرف نوم مطلّة على الواجهة البحرية،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايه الهاشمي
التليفون: 0545095996

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العنوان: مارينا ابوظبي- المارينا
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/1/2021
رقم الإعلان: 2080009
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12/1/2021
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12/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا تجارية | 5 شقق | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا تجارية | 5 شقق | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا تجارية | 5 شقق | المرور أبوظبي فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من : طابق أرضي - طا.
القسم: 

اتصل

12/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 7 شقق | تطل على زاوية و شارعين | المناصير أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 7 شقق | تطل على زاوية و شارعين | المناصير أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 7 شقق | تطل على زاوية و شارعين | المناصير أبوظبي تقع هذه الفيلا على زاوية وشارعين هذه .
القسم: 

اتصل

12/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 7 شقق | تطل على زاوية و شارعين | المناصير أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 7 شقق | تطل على زاوية و شارعين | المناصير أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 7 شقق | تطل على زاوية و شارعين | المناصير أبوظبي تقع هذه الفيلا على زاوية وشارعين هذه .
القسم: 

اتصل

12/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 9 غرف نوم | موقف سيارات مغطى | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 9 غرف نوم | موقف سيارات مغطى | المشرف أبوظبي

(للبيع)

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للبيع.فيلا | 9 غرف نوم | موقف سيارات مغطى | المشرف أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : 3 غرف ن.
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اتصل

12/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 9 غرف نوم | موقف سيارات مغطى | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 9 غرف نوم | موقف سيارات مغطى | المشرف أبوظبي

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للبيع.فيلا | 9 غرف نوم | موقف سيارات مغطى | المشرف أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : 3 غرف ن.
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اتصل

12/1/2021
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