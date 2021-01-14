فلل فاخره في المارينا ابوظبي للبيع

يضم مشروع مارينا صن ست باي 67 فيلا فاخرة، تقع في عقار سكني خاص وحصري على كاسر الأمواج في أبوظبي. يقع المشروع في مكان متميّز بالقرب من المارينا مول، ويتمتّع بوسائل راحة ومرافق تابعة لفندق فيرمونت المصنّف بخمس نجوم. يتكوّن المشروع من 4 صفوف من الفيلات تطل على الواجهة البحرية المتميّزة مع إستراتيجية تصميم المناظر بعناية. كافة الوحدات السكنية تتمتّع بالمنلظر الخلاّبة على المياه الزرقاء السماوية للخليج العربي. وتتوفر ثلاثة أنواع من الوحدات السكنية: فلل تتكوّن من 7 غرف نوم مطلّة على الواجهة البحرية،