فلل تاون هاوس ديلوكس للبيع في الفرجان -دبي

فلل تاون هاوس 3 & 4 غرف ديلوكس للبيع في الفرجان -دبي بدون عموله , الفرجان مجتمع رائع في دبي ، يخدم الاختيار بين الأشخاص الذين يبحثون عن مجمع فلل ,يقع بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد. مطور الفرجان الرئيسي شركه نخيل وهي وجهة سكنية جميلة ، مجموعة متنوعة من فلل تاون هاوس 3 و 4 غرف نوم ، شرفات مطابخ مغلقه، حدائق صغيرة خاصة ، غرفة خادمة ، مواقف للسيارات ، مساحات الفلل تتفاوت من 1950 إلى 4500 قدم مربع السعر الفلل يبدأ من 2-3،5 مليون درهم