(للبيع)
|فلل تاون هاوس 3 & 4 غرف ديلوكس للبيع في الفرجان -دبي بدون عموله , الفرجان مجتمع رائع في دبي ، يخدم الاختيار بين الأشخاص الذين يبحثون عن مجمع فلل ,يقع بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد. مطور الفرجان الرئيسي شركه نخيل وهي وجهة سكنية جميلة ، مجموعة متنوعة من فلل تاون هاوس 3 و 4 غرف نوم ، شرفات مطابخ مغلقه، حدائق صغيرة خاصة ، غرفة خادمة ، مواقف للسيارات ، مساحات الفلل تتفاوت من 1950 إلى 4500 قدم مربع السعر الفلل يبدأ من 2-3،5 مليون درهم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aljadwal
|التليفون:
|0589073957
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|العنوان:
|فلل تاون هاوس ديلوكس للبيع في الفرجان -دبي- Al Furjan
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,999,996 درهم
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075927
(للبيع)- في دبي الإمارات
1,400,000 درهم