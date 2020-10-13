فلل تاون هاوس ديلوكس للبيع في الفرجان -دبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
فلل تاون هاوس 3 & 4 غرف ديلوكس للبيع في الفرجان -دبي بدون عموله , الفرجان مجتمع رائع في دبي ، يخدم الاختيار بين الأشخاص الذين يبحثون عن مجمع فلل ,يقع بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد. مطور الفرجان الرئيسي شركه نخيل وهي وجهة سكنية جميلة ، مجموعة متنوعة من فلل تاون هاوس 3 و 4 غرف نوم ، شرفات مطابخ مغلقه، حدائق صغيرة خاصة ، غرفة خادمة ، مواقف للسيارات ، مساحات الفلل تتفاوت من 1950 إلى 4500 قدم مربع السعر الفلل يبدأ من 2-3،5 مليون درهم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Aljadwal
التليفون: 0589073957

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العنوان: فلل تاون هاوس ديلوكس للبيع في الفرجان -دبي- Al Furjan
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,999,996 درهم
تاريخ الإعلان: 12/12/2020
رقم الإعلان: 2075927
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صورة الاعلان: امتلك فيلا ٣ او ٤ غرف نوم مباشرهً على شارع حصه ، في مشروع جرين أكرز دبى بدو - في دبي الإمارات

امتلك فيلا ٣ او ٤ غرف نوم مباشرهً على شارع حصه ، في مشروع جرين أكرز دبى بدو

(للبيع)

- في دبي الإمارات

يسر شركة الجدول للوساطة العقارية بالتعاون مع شركة دماك العقارية لطرح فلل جرين اكرز المميزة والفاخرة .
العنوان:

دبي - الإمارات
القسم: 

1,400,000 درهم

13/10/2020
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