فلتر مياه اكوا جيم 7 مراحل من جلوب ويل بنظام RO

السبب الرئيسي لقرار شراء #فلتر_المياه هو خوفك علي صحتك وصحة عيلتك من #المياه الملوثة بالكلور والشوائب والبكتيريا والفيروسات ولان صحتكم تهمنا في #شركة_جلوب_ويل قدمنا لكم فلتر #اكوا_جيم 7 مراحل وحرصنا عي الحفاظ علي نفس جودته من سنين فهو مش مجرد #فلتر ده #وحدة_معالجة متكاملة بنظام RO فيقوم بتنقية و #معالجة_المياه من خلال نزع الشوائب و #الكلور و البكتيريا و الفيروسات و الاملاح الضارة من #الماء #جلوب_ويل 01099994030 / 01122229664 مقر الشركة : 24 شارع الطيران , مدينة نصر , القاهرة