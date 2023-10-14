فلتر مياه اكوا جيم 7 مراحل من جلوب ويل بنظام RO

(For Sale)

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Ad Photo: فلتر مياه اكوا جيم 7 مراحل من جلوب ويل بنظام RO - in Cairo Egypt

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السبب الرئيسي لقرار شراء #فلتر_المياه هو خوفك علي صحتك وصحة عيلتك من #المياه الملوثة بالكلور والشوائب والبكتيريا والفيروسات ولان صحتكم تهمنا في #شركة_جلوب_ويل قدمنا لكم فلتر #اكوا_جيم 7 مراحل وحرصنا عي الحفاظ علي نفس جودته من سنين فهو مش مجرد #فلتر ده #وحدة_معالجة متكاملة بنظام RO فيقوم بتنقية و #معالجة_المياه من خلال نزع الشوائب و #الكلور و البكتيريا و الفيروسات و الاملاح الضارة من #الماء #جلوب_ويل 01099994030 / 01122229664 مقر الشركة : 24 شارع الطيران , مدينة نصر , القاهرة
Contact The Advertiser:
Contact Name: جلوب ويل
Telephone: 01099994591

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 24 شارع الطيران , مدينة نصر- Nasr City
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 16/10/2023
Ad Number: 2246307
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Posting Date
Ad Photo: RO فلتر مياه اكوا جيم 7 مراحل من جلوب ويل بنظام - in Cairo Egypt

RO فلتر مياه اكوا جيم 7 مراحل من جلوب ويل بنظام

(For Sale)

- in Cairo Egypt

السبب الرئيسي لقرار شراء #فلتر_المياه هو خوفك علي صحتك وصحة عيلتك من #المياه الملوثة ولان صحتكم تهمن.
Location:

Cairo - Egypt

Call

14/10/2023
Ad Photo: فلتر مياه اكوا ستايل 7 مراحل من جلوب ويل - in Cairo Egypt

فلتر مياه اكوا ستايل 7 مراحل من جلوب ويل

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مش كل شكل حلو من بره يبقي مضمون من جوه لكن ده مش مع #فلتر #اكوا_ستايل من #جلوب_ويل لانه افضل نظام #م.
Location:

Cairo - Egypt

Call

24/9/2023
Ad Photo: فلتر المياه المنزلي اكوا لايت 5 مراحل من جلوب ويل - in Cairo Egypt

فلتر المياه المنزلي اكوا لايت 5 مراحل من جلوب ويل

(For Sale)

- in Cairo Egypt

ناس كتير بتكون في احتياج ل #فلتر_مياه ينقي المياه من اللون والطعم والرائحة و الكلور ولكن بيتوقفوا عن.
Location:

Cairo - Egypt

3,400 Pound

5/8/2023
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