فلتر المياه المنزلي اكوا لايت 5 مراحل من جلوب ويل

ناس كتير بتكون في احتياج ل #فلتر_مياه ينقي المياه من اللون والطعم والرائحة و الكلور ولكن بيتوقفوا عن قرار الشراء بسبب صغر المكان داخل المطبخ لا يناسب الفلتر المزود بمراحل كثيرة وخزان ولكن مع #فلتر المياه المنزلي #اكوا لايت من #جلوب_ويل وداعا لضيق المكان لان حجمه مناسب 5 مراحل فقط و لكنه نظام متكامل لتنقية المياه وتعقيمها وتنشيط جزيئاتها فيحتوي علي وحدة تعقيم بالأشعة #فوق_البنفسجية من الإستانلس ستيل تقوم بتعقيم #المياه وتدمير البكتريا والفيروسات شركة_جلوب_ويل# 01099994030 / 01122229664