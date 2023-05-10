فلتر المياه المنزلي اكوا لايت 5 مراحل من جلوب ويل

(For Sale)
|ناس كتير بتكون في احتياج ل #فلتر_مياه ينقي المياه من اللون والطعم والرائحة و الكلور ولكن بيتوقفوا عن قرار الشراء بسبب صغر المكان داخل المطبخ لا يناسب الفلتر المزود بمراحل كثيرة وخزان ولكن مع #فلتر المياه المنزلي #اكوا لايت من #جلوب_ويل وداعا لضيق المكان لان حجمه مناسب 5 مراحل فقط و لكنه نظام متكامل لتنقية المياه وتعقيمها وتنشيط جزيئاتها فيحتوي علي وحدة تعقيم بالأشعة #فوق_البنفسجية من الإستانلس ستيل تقوم بتعقيم #المياه وتدمير البكتريا والفيروسات شركة_جلوب_ويل# 01099994030 / 01122229664
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|جلوب ويل
|Telephone:
|01099994591
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|24 شارع الطيران , مدينة نصر- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|3,400 Pound
|Posting Date:
|5/8/2023
|Ad Number:
|2239998
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