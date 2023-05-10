فلتر المياه المنزلي اكوا لايت 5 مراحل من جلوب ويل

(For Sale)

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Ad Information
ناس كتير بتكون في احتياج ل #فلتر_مياه ينقي المياه من اللون والطعم والرائحة و الكلور ولكن بيتوقفوا عن قرار الشراء بسبب صغر المكان داخل المطبخ لا يناسب الفلتر المزود بمراحل كثيرة وخزان ولكن مع #فلتر المياه المنزلي #اكوا لايت من #جلوب_ويل وداعا لضيق المكان لان حجمه مناسب 5 مراحل فقط و لكنه نظام متكامل لتنقية المياه وتعقيمها وتنشيط جزيئاتها فيحتوي علي وحدة تعقيم بالأشعة #فوق_البنفسجية من الإستانلس ستيل تقوم بتعقيم #المياه وتدمير البكتريا والفيروسات شركة_جلوب_ويل# 01099994030 / 01122229664
Contact The Advertiser:
Contact Name: جلوب ويل
Telephone: 01099994591

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 24 شارع الطيران , مدينة نصر- مدينة نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 3,400 Pound
Posting Date: 5/8/2023
Ad Number: 2239998
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Posting Date
Ad Photo: وحدة معالجة مياه مركزية من جلوب ويل - in Cairo Egypt

وحدة معالجة مياه مركزية من جلوب ويل

(For Sale)

- in Cairo Egypt

وحدة_معالجة_مياه_مركزية لكل #مياه البيت من شركة #جلوب_ويل🌐 لمعالجة و #تنقية #المياه ويتكون م.
Location:

Cairo - Egypt

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10/5/2023
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