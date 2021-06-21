فكر وخد القرار وامتلك شقتك بالجراج فى كابيتال هايتس

(للبيع)
|خد القرار الصح وامتلك شقتك تشطيب الترا سوبر لوكس قريب من حى السفارات و الحى الدبلوماسى بكمبوند راقى بالعاصمة الادارية شقة 156 م ( 3 غرف نوم +مطبخ +3 حمام + ريسبشن +تراس ) وكل حاجة حواليك كافيهات ومطاعم ومول تجارى عشان تعمل شوبينج كل يوم ب213 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وفكر واستثمر فى كابيتال هايتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|كابيتال هايتس- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|213,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097562
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