فكر وخد القرار وامتلك شقتك بالجراج فى كابيتال هايتس

خد القرار الصح وامتلك شقتك تشطيب الترا سوبر لوكس قريب من حى السفارات و الحى الدبلوماسى بكمبوند راقى بالعاصمة الادارية شقة 156 م ( 3 غرف نوم +مطبخ +3 حمام + ريسبشن +تراس ) وكل حاجة حواليك كافيهات ومطاعم ومول تجارى عشان تعمل شوبينج كل يوم ب213 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وفكر واستثمر فى كابيتال هايتس