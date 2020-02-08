(للبيع)
|فكر للمستقبل وامتلك شقتك فى 6 اكتوبر قريب من نادى رياضى و مبانى ادارية وجامعة ومدرسة فرنسية وبريطانية ومستشفيات شقتك 146 م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ +تراس ) بالتقسيط المريح وبدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وفكر للمستقبل و امتلك شقتك فى 6 اكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052044
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