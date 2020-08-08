فكر ف بكرة واستثمر انهاردة في شقتك بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|فكر في بكرة واستثمر انهاردة في العاصمة الادارية الجديدة وامتلك شقة في كمبوند zavani جمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومدارس ومستشفيات ومول تجاري وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير والشقة 158م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب واسكن ف العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|178,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064513
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