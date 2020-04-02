فكر في مستقبل اولادك واستثمر في راس سدر

(للتقسيط)
|وعشان مستقبل اولادك مهم يبقي امتلك شاليه في راس سدر واستثمر براحتك في اي وقت وكمان ممكن تصيف طول السنة وبالتقسيط المريح بدون فوائد وبأقل مقدم وشاليهك 95م (3غرفة+ريسبشن+2حمام+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وتراك للدراجات ومنطقة ملاعب وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 ومتضيعش الفرصة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|69,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057262
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