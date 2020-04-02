فكر في مستقبل اولادك واستثمر في راس سدر

وعشان مستقبل اولادك مهم يبقي امتلك شاليه في راس سدر واستثمر براحتك في اي وقت وكمان ممكن تصيف طول السنة وبالتقسيط المريح بدون فوائد وبأقل مقدم وشاليهك 95م (3غرفة+ريسبشن+2حمام+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وتراك للدراجات ومنطقة ملاعب وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 ومتضيعش الفرصة