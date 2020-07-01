فكر فى بكره واستثمر انهاردة في العاصمة الادارية

(للبيع)
|فكر في بكرة واستثمر انهاردة في مول smart بالعاصمة الادارية الجديدة والحق الخصم ومحلك 20م تشطيب كامل بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبجانب المحطة المركزية للمونوريل وبالقرب من الحي الحكومي والحي الدبوماسي يلا اتصل علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|96,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2061959
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