فكر فى المستقبل و امتلك شقة فى Town Gate

(للبيع)
|اضمن مستقبلك وامتلك شقتك فى Town Gate بموقع مميز جدا بالعاصمة الادارية بجوار فندق الماسة و الحى الدبلوماسى مع افضل خدمات متكاملة كلها حواليك شقتك 190 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + تراس ) ب 181 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى ومش بعدين كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|181,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082382
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