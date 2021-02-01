فكر فى المستقبل و امتلك شقة فى Town Gate

اضمن مستقبلك وامتلك شقتك فى Town Gate بموقع مميز جدا بالعاصمة الادارية بجوار فندق الماسة و الحى الدبلوماسى مع افضل خدمات متكاملة كلها حواليك شقتك 190 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + تراس ) ب 181 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى ومش بعدين كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate بالعاصمة الادارية الجديدة