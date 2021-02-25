فكرة مشروع ناجح مغسلة البخار لغسيل السيارات بلتر ماء واحد

(للبيع)

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صورة الاعلان: فكرة مشروع ناجح مغسلة البخار لغسيل السيارات بلتر ماء واحد - في طرابلس ليبيا

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للبيع احدث المعدات لمراكز العناية بالسيارات ماكينة كاربون كلينر منظف الموتور ماكينة البخار بمخرج واحد ماكينة البخار بمخرجين ماكينة البخار 3 مخارج ماكينة شفط التراب والماء ماكينة الفوم (رغوة) ماكينة كارشر ماء جلندر البوليش تلميع معدات وخامات الطباعة المائية منين أشتري المعدات دي 0201110097965 0201271610621 والموقع الالكتروني هو : رابط صفحتنا علي فيس بوك هو: /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziadghaly2002
التليفون: 01110097965

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: طرابلس- طرابلس
طرابلس -

ليبيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/2/2021
رقم الإعلان: 2085208
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مشروع تنظيف موتور السيارات بماكينة كاربون كلينر

مشروع تنظيف موتور السيارات بماكينة كاربون كلينر

(للبيع)

إعلان ماكينة كاربون كلينر: دراسة جدوى مختصرة ل "مشروع تنظيف موتور السيارات من الكاربون:" م.
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25/2/2021
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طرابلس - ليبيا

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20/2/2021
صورة الاعلان: للحصول علي الماجستير والدكتوراه

للحصول علي الماجستير والدكتوراه

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20/2/2021
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(للبيع)

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(للبيع)

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20/12/2020
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