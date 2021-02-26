فكرة مشروع ناجح مغسلة البخار لغسيل السيارات بلتر ماء واحد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
إعلان جديد اجود ماكينة غسيل السيارات بالبخار للبيع دراسة جدوى مختصرة ل"مشروع مغسلة سيارات بالبخار": منين أشتري المعدات دي 0201110097965 0201271610621 والموقع الالكتروني هو : رابط صفحتنا علي فيس بوك هو: /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziadghaly2002
التليفون: 01110097965

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر- مصر
أسوان -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/2/2021
رقم الإعلان: 2085204
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقق للبيع جسر السويس النزهه 2 خلف بنك مصر 150 م 140 م 170 م 130 م 110 م

شقق للبيع جسر السويس النزهه 2 خلف بنك مصر 150 م 140 م 170 م 130 م 110 م

(للبيع)

شقق للبيع جسر السويس النزهه 2 خلف بنك مصر 150 م 140 م 170 م 130 م 110 م ناصيه للاستلام الفورى حصم خ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

26/2/2021
صورة الاعلان: توريد وتركيب وصيانة سنترالات وكاميرات واجهزة إنذار وانتركم

توريد وتركيب وصيانة سنترالات وكاميرات واجهزة إنذار وانتركم

(للبيع)

توريد وتركيب وصيانة سنترالات ماركة (Panasonic - AVAYA - Nortel - Meridian - NEC - Ericsson) وكاميرات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/2/2021
صورة الاعلان: كمبوند مارع الهاشمية

كمبوند مارع الهاشمية

(للبيع)

مع #مزارع_الهاشمية امتلك مزرعتك مسجله #شهر_عقارى ( #عقد_اخضر ) وابدء الاستثمار الناجح فى مشاريع الا.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

26/2/2021
صورة الاعلان: معلم لغة إنجليزية

معلم لغة إنجليزية

(طلب عمل)

معلم لغة إنجليزية مصري خبرة في تدريس المناهج المصرية و السعودية لمدة 22 عاما . حاصل كذلك على إجازة ف.
العنوان:

الغربية - مصر

40 ريال

26/2/2021
صورة الاعلان: لدينا شغالات.راعيا ت مسنين.مربيات لكافة المحافظات

لدينا شغالات.راعيا ت مسنين.مربيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

لدينا شغالات.راعيات مسنين.مربيات لكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

26/2/2021
صورة الاعلان: مصنع للبيع المنطقه الحرة

مصنع للبيع المنطقه الحرة

(للبيع)

مصنع للبيع المنطقه الحرة لمساحة الاجماليه للارض ٢٥٠٠ متر مساحة قاعة الانتاج .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

25/2/2021
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صورة الاعلان: مطلوب فنى موقع خرسانة

مطلوب فنى موقع خرسانة

(فرصة عمل)

مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بالسعودية مؤهلات متوسطة للعمل فى الموقع " فنى " الشركة تتولى تد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/2/2021
صورة الاعلان: مساعد شيف حلويات غربيه

مساعد شيف حلويات غربيه

(فرصة عمل)

مطلوب لمصنع حلويات غربيه بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( حفر الباطن ) مساعد شيف حلويات غربي ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/2/2021
صورة الاعلان: نوفر جليسات مسنين.مربيات .شغالات لكافة المحافظات

نوفر جليسات مسنين.مربيات .شغالات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

نوفر جليسات مسنين.مربيات.شغالات لكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

25/2/2021
صورة الاعلان: جرين هاوس متخصصة فى عمل قواطيع الحمامات من الكومباكت hpl

جرين هاوس متخصصة فى عمل قواطيع الحمامات من الكومباكت hpl

(للبيع)

الكومباكت hpl سهل جدا تصمم منه قواطيع الحماماتوقرص الترابيزات ومصمم خصيصآ لمقاومة عوامل الجو والمياه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

25/2/2021
صورة الاعلان: لعيادة بيطرية العربية السعودية -الرياض:: ::{{●طبيب بيطرى ●}}::

لعيادة بيطرية العربية السعودية -الرياض:: ::{{●طبيب بيطرى ●}}::

(فرصة عمل)

لعيادة بيطرية العربية السعودية -الرياض:: ::{{●طبيب بيطرى ●}}:: - شرط الخبرة 5 سنوات فى .
العنوان:

الجيزة - مصر

11 ريال

24/2/2021
صورة الاعلان: ابدأ حياة جميلة مع عيلتك و امتلك شقة كاملة التشطيب ف العاصمة

ابدأ حياة جميلة مع عيلتك و امتلك شقة كاملة التشطيب ف العاصمة

(للتقسيط)

حياة جميلة هتبتديها مع عيلتك بامتلاك شقة بفيو ع المساحات الخضراء و ع بعد دقائق من حى السفارات كل ده .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

24/2/2021
صورة الاعلان: لاستثمار كبير امتلك شقة متشطبة بالجراج ف العاصمة الادارية

لاستثمار كبير امتلك شقة متشطبة بالجراج ف العاصمة الادارية

(للبيع)

استثمارك كبير بامتلاك شقة متشطبة بالكامل فى كابيتال هايتس 2 بجانب حى السفارات و ارض المعارض 118 م ( .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

162,000 جنيه

24/2/2021
صورة الاعلان: خلى فلوسك تزيد وامتلك شقة سعرها شامل مصاريف الجراج فى العاصمة الادارية

خلى فلوسك تزيد وامتلك شقة سعرها شامل مصاريف الجراج فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

فى كابيتال هايتس 2 هتمتلك شقة بسعر شامل التشطيب 158 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + 3 حمام + مطبخ + تراس ) .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

216,000 جنيه

24/2/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك متشطبه بموقع متميز وبااقل مقدم

امتلك شقتك متشطبه بموقع متميز وبااقل مقدم

(للبيع)

بموقع متميز واقل مقدم امتلك شقتك 99م مكون من(2غرفه+حمام+مطبخ+ريسبشن) كاملة التشطيب بكمبوند اتيكا بم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

144,000 جنيه

24/2/2021
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