فكرة مشروع ناجح مغسلة البخار لغسيل السيارات بلتر ماء واحد

(للبيع)
|إعلان جديد اجود ماكينة غسيل السيارات بالبخار للبيع دراسة جدوى مختصرة ل"مشروع مغسلة سيارات بالبخار": منين أشتري المعدات دي 0201110097965 0201271610621 والموقع الالكتروني هو : رابط صفحتنا علي فيس بوك هو: /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziadghaly2002
|التليفون:
|01110097965
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|العنوان:
|مصر- مصر
أسوان - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085204
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