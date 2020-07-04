فكرة استثمار جديدة في العاصمة وشقتك جمب كل الخدمات

(للبيع)
|لو عايز تستثمر في العاصمة الادارية الجديدة تعالي امتلك شقة في كمبوند zavani واستثمر براحتك وشقتك 138م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وملاعب رياضية وتراك للدراجات وغيرهم كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|162,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062180
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