فقط تفويض ب التأشيرة شيره وعقد عمل

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تفاصيل الإعلان
مطلوب العمل بالمملكة العربيه السعودية 👌🏻 1- طبيب باطنه أخصائي بروماترك الراتب 17 ألف حد أقصي المكان الخرج 2- سائق نقل مفروشات وبراتب مغرري 👌🏿 3- ممرضات منزليه ويفضل يكون ليهم cvs 👌🏿. 5- مدرس أو مدرسة تخصص حاسب ألي وبراااتب . 👌🏿 4- عامل منزلي مدرب ع صيانة الجولات ويكون هارد وير وسوفت وير ويكون خبرة ومتمكن 👌 والراتب. والسكن موفر والاقامه موفره . وشرط يكون خبرة ف التدريب يعني مدرب عملي ونظري مش فني 👌🏻 التفاصيل ولارسال السيرة الذاتيه واتس ع الرقم دا 01069169562
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أ محمد معوض
التليفون: 01069169562

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العنوان: الكفر الجديد- المنصورة
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/11/2020
رقم الإعلان: 2072270
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صورة الاعلان: مطلوب العمل بالمملكه العربيه السعوديه طبيب باطنه أخصائي - في الدقهلية مصر

مطلوب العمل بالمملكه العربيه السعوديه طبيب باطنه أخصائي

(فرصة عمل)

- في الدقهلية مصر

مطلوب العمل بالمملكه العربيه السعوديه 👌🏿 طبيب باطنه أخصائي بروماترك الراتب 17 ألف .
العنوان:

الدقهلية - مصر

اتصل

3/11/2020
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