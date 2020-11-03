فقط تفويض ب التأشيرة شيره وعقد عمل

مطلوب العمل بالمملكة العربيه السعودية 👌🏻 1- طبيب باطنه أخصائي بروماترك الراتب 17 ألف حد أقصي المكان الخرج 2- سائق نقل مفروشات وبراتب مغرري 👌🏿 3- ممرضات منزليه ويفضل يكون ليهم cvs 👌🏿. 5- مدرس أو مدرسة تخصص حاسب ألي وبراااتب . 👌🏿 4- عامل منزلي مدرب ع صيانة الجولات ويكون هارد وير وسوفت وير ويكون خبرة ومتمكن 👌 والراتب. والسكن موفر والاقامه موفره . وشرط يكون خبرة ف التدريب يعني مدرب عملي ونظري مش فني 👌🏻 التفاصيل ولارسال السيرة الذاتيه واتس ع الرقم دا 01069169562