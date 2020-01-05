فرن 60سم – فرن الماني – فرن بلت ان شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانيه للتواصل عن طريق الواتس اب:01271406033 يوجد لدينا انواع كتيرة من الافران : فرن بلت ان كهرباء 60 سم – فرن بلت ان كلوجمان 90 سم – فرن غاز بلت ان 60 سم – فرن بلت ان 90سم60 سم غاز – فرن بمروحة - فرن بشواية – فرن المانى KO610ICX فرن ذكي 60سم فرن تسع 66 لتر فرن تحكم باللمس ويدوي فرن تتميز بنه موفرة للطاقة ووجود وصلة لمعرفة كفاءة الطهي