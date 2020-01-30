(للبيع)
|فرن كهربائى 36 لتر بدون شواية ماركة مور ضمان عامين اللون: اسود / فضى السعة اللترية: 36 التايمر: يوجد الترموستات: يوجد عدد الصوانى : 2 مقاومة الباب الزجاجى: يوجد القدرة بالواط: 1300 الضمان: عامين الوصف العام: تحكم كامل فى عناصر التسخين العلوية والسفلية جديد بالكرتونة يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هدايا فور يو
|التليفون:
|01112411252
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|العنوان:
|- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|720 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051035
290 جنيه
390 جنيه
325 جنيه
425 جنيه
200 جنيه