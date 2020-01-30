فرن كهربائى 36 لتر بدون شواية ماركة مور ضمان عامين اللون: اسود / فضى السعة اللترية: 36 التايمر: يوجد الترموستات: يوجد عدد الصوانى : 2 مقاومة الباب الزجاجى: يوجد القدرة بالواط: 1300 الضمان: عامين الوصف العام: تحكم كامل فى عناصر التسخين العلوية والسفلية جديد بالكرتونة يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب