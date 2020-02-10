فرن كهرباء 60سم - مسطح الماني بلت ان

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
فرن كهرباء 60سم - مسطح الماني بلت ان ضمان 5 سنين خدمة مابعد البيع (توصيل – تركيب – صيانة – قطع غيار اصلية) KO610TCX سم فرن 10 وظايف فرن65لتر فرن موفرة للطاقة فرن بها تنظيف ذاتي فرن بها نظام تبريد ذكي KT905.5GX مسطح 90سم استنلس ستيل مقاوم للصدا يتميز بحوامل حديد زهر لمنع الانزلاق وجود شعلة ثلاثية ذات درجة حرارة عالية وجود نظام امان بلد المنشأ : ال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: برنرتك
التليفون: 01200015170

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العنوان: 16 البطل احمد عبد العزيز المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/2/2020
رقم الإعلان: 2052699
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4/1/2020
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29/12/2019
صورة الاعلان: شفاط90سم - شفاط الماني – شفاط كلوجمان - في الجيزة مصر

شفاط90سم - شفاط الماني – شفاط كلوجمان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شفاط90سم - شفاط الماني – شفاط كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :0127.
العنوان:

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اتصل

28/12/2019
صورة الاعلان: تلاجة الماني – تلاجة بلت ان – تلاجة كلوجمان - في الجيزة مصر

تلاجة الماني – تلاجة بلت ان – تلاجة كلوجمان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تلاجة الماني – تلاجة بلت ان – تلاجة كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع شركة برنرتك الوكيل الوحيد .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2019
صورة الاعلان: تلاجة فيري استاند – تلاجة الماني – تلاجة كلوجمان - في الجيزة مصر

تلاجة فيري استاند – تلاجة الماني – تلاجة كلوجمان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تلاجة فيري استاند – تلاجة الماني – تلاجة كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الوا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: شواية الماني – شواية كلوجمان - شواية بلت ان – مقلاية بلت ان - في الجيزة مصر

شواية الماني – شواية كلوجمان - شواية بلت ان – مقلاية بلت ان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شواية الماني – شواية كلوجمان - شواية بلت ان – مقلاية بلت ان شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/12/2019
صورة الاعلان: غسالة كلوجمان – غسالة بلت ان – غسالة الماني - في الجيزة مصر

غسالة كلوجمان – غسالة بلت ان – غسالة الماني

(للبيع)

- في الجيزة مصر

غسالة كلوجمان – غسالة بلت ان – غسالة الماني ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: شفاط بلت ان – شفاط كلوجمان – شفاط ديكوري – شفاط الماني - في الجيزة مصر

شفاط بلت ان – شفاط كلوجمان – شفاط ديكوري – شفاط الماني

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شفاط بلت ان – شفاط كلوجمان – شفاط ديكوري – شفاط الماني ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
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