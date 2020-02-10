فرن كهرباء 60سم - مسطح الماني بلت ان ضمان 5 سنين خدمة مابعد البيع (توصيل – تركيب – صيانة – قطع غيار اصلية) KO610TCX سم فرن 10 وظايف فرن65لتر فرن موفرة للطاقة فرن بها تنظيف ذاتي فرن بها نظام تبريد ذكي KT905.5GX مسطح 90سم استنلس ستيل مقاوم للصدا يتميز بحوامل حديد زهر لمنع الانزلاق وجود شعلة ثلاثية ذات درجة حرارة عالية وجود نظام امان بلد المنشأ : ال