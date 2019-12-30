(للبيع)
|فرن كهرباء بالبخار - طهي بالبخار نظيف وصحي ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :01271406033 شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانيه اكبر تشكيلة لاجهزه المطبخ البلت ان-شفاطات- افران- مسطحات-تلاجات-غسالات-ميكرويف يوجد لدينا انواع كتيرة من الافران : فرن بلت ان كهرباء 60 سم , فرن بلت ان كلوجمان 90 سم , فرن غاز بلت ان 60 سم , فرن بلت ان 90سم60 سم غاز , فرن بمروحة , فرن بشواية , فرن المانى KSO6612ICX لو قلقانة من فاتورة الكهرباء فرن كلوجمان الالماني بتعمل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|برنرتك
|التليفون:
|01200015170
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|العنوان:
|16 البطل احمد عبد العزيز المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050063
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