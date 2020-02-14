فرن كهرباء الماني - شفاط مطبخ كلوجمان الماني ضمان 5 سنين خدمة مابعد البيع (توصيل – تركيب – صيانة – قطع غيار اصلية) KO610TCX سم فرن 10 وظايف فرن65لتر فرن موفرة للطاقة فرن بها تنظيف ذاتي فرن بها نظام تبريد ذكي من اهم مميزات الافران الكهربائية توفير الوقت و الطاقة تتميز فرن بلت ان كلوجمان الالمانية ب: التسخين السريع توفير الوقت. لا يستغرق الأمر سوى أربع دقائق لتسخين الأفران متعددة الوظائف إلى 150 درجة مئوية. Luxus