(للبيع)
|فرن كهرباء الماني - شفاط مطبخ كلوجمان الماني ضمان 5 سنين خدمة مابعد البيع (توصيل – تركيب – صيانة – قطع غيار اصلية) KO610TCX سم فرن 10 وظايف فرن65لتر فرن موفرة للطاقة فرن بها تنظيف ذاتي فرن بها نظام تبريد ذكي من اهم مميزات الافران الكهربائية توفير الوقت و الطاقة تتميز فرن بلت ان كلوجمان الالمانية ب: التسخين السريع توفير الوقت. لا يستغرق الأمر سوى أربع دقائق لتسخين الأفران متعددة الوظائف إلى 150 درجة مئوية. Luxus
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|برنرتك
|التليفون:
|01200015170
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|العنوان:
|16 البطل احمد عبد العزيز المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053765
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