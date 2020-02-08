فرن غاز 60سم بلت ان – شفاط الماني 90سم ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانيه KGO600GFX فرن 60سم فرن غاز والشواية كهرباء وجود مروحة + 3 وظايف تسع 64 لتر سهلة التنظيف Conceptu شفاط الماني 90سم شفاط 850م قوة شفط وجود فلاتر كربونية وجود 4 سرعات وتحكم باللمس بلد