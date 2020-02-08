(للبيع)
|فرن غاز 60سم بلت ان – شفاط الماني 90سم ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانيه KGO600GFX فرن 60سم فرن غاز والشواية كهرباء وجود مروحة + 3 وظايف تسع 64 لتر سهلة التنظيف Conceptu شفاط الماني 90سم شفاط 850م قوة شفط وجود فلاتر كربونية وجود 4 سرعات وتحكم باللمس بلد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|برنرتك
|التليفون:
|01200015170
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|العنوان:
|16 البطل احمد عبد العزيز المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052233
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