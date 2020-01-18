(للبيع)
|فرن بالبخار بلت ان كلوجمان الالمانية ضمان5 سنين خدمة مابعد البيع (توصيل – تركيب – صيانة – قطع غيار اصلية) شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانيه من مميزات الفرن بالبخار: يحتفظ بالفيتامينات والمعادن إذا كنت ترغب في تناول طعام صحي غني بالفيتامينات والمعادن الطبيعية ، قم ببخاره أو أكله نيئًا. اشتري فرن بلت ان كلوجمان الالمانية وهي سوف تقوم ببخار اكلك لكي تتناول طعام صحي يحتفظ الفيتامينات والمعادن أثناء الطهي بالبخار ، يكون فقدان الفيتامينات والمعادن في حده الأدنى. خذ ع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|برنرتك
|التليفون:
|01200015170
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|العنوان:
|16 البطل احمد عبد العزيز المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051566
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