فرن بالبخار بلت ان كلوجمان الالمانية ضمان5 سنين خدمة مابعد البيع (توصيل – تركيب – صيانة – قطع غيار اصلية) شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانيه من مميزات الفرن بالبخار: يحتفظ بالفيتامينات والمعادن إذا كنت ترغب في تناول طعام صحي غني بالفيتامينات والمعادن الطبيعية ، قم ببخاره أو أكله نيئًا. اشتري فرن بلت ان كلوجمان الالمانية وهي سوف تقوم ببخار اكلك لكي تتناول طعام صحي يحتفظ الفيتامينات والمعادن أثناء الطهي بالبخار ، يكون فقدان الفيتامينات والمعادن في حده الأدنى. خذ ع