فرص عمل في القاهرة مطلوب أفراد أمن براتب يبدأ من 3200 وحتى 3500ج "حسب الموق

(فرصة عمل)
|فرص عمل في القاهرة مطلوب أفراد أمن براتب يبدأ من 3200 وحتى 3500ج "حسب الموقع" يوفر العمل سكن / تأمينات صحية واجتماعية / زيادة سنوية / رصيد اجازات شروط العمل المؤهل دبلوم ع الأقل السن ما بين 18 وحتى 45 عام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة شمس جروب
|التليفون:
|01029000043
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|العنوان:
|- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046476
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل