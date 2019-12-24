فرص عمل في القاهرة مطلوب أفراد أمن براتب يبدأ من 3200 وحتى 3500ج "حسب الموق

فرص عمل في القاهرة مطلوب أفراد أمن براتب يبدأ من 3200 وحتى 3500ج "حسب الموقع" يوفر العمل سكن / تأمينات صحية واجتماعية / زيادة سنوية / رصيد اجازات شروط العمل المؤهل دبلوم ع الأقل السن ما بين 18 وحتى 45 عام