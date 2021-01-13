فرص عمل فنيين

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تفاصيل الإعلان
عامل نظافة براتب 2500ج بشرم الشيخ والغردقة ( شرط معرفة القراءة والكتابة جيدا بمؤهل محو امية او ابتدائي علي الأقل ) – السن من 18 : 35 سنة – تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة + توفير ( السكن + 3 وجبات + مواصلات ) – 23 يوم عمل و 7 إجازة 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
التليفون: 01062972973-01146004093

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العنوان: شرم الشيخ- شرم الشيخ
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2021
رقم الإعلان: 2079767
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