فرص عمل فنيين

(فرصة عمل)
|عامل مغسلة - مكوجي ( مؤهل متوسط علي الأقل ) بشرم الشيخ والغردقة - براتب 2500ج + زيادة سنوية 2 في السنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 12% - السن من 18 : 30 سنة 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973-01146004093
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|العنوان:
|شرم الشيخ- شرم الشيخ
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079766
2,500 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه