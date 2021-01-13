فرص عمل فنيين

عامل مغسلة - مكوجي ( مؤهل متوسط علي الأقل ) بشرم الشيخ والغردقة - براتب 2500ج + زيادة سنوية 2 في السنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 12% - السن من 18 : 30 سنة 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973