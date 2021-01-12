فرص عمل فنيين

مصانع لحوم لشفت 12 ساعة + سكن + وجبة ( 35 يوم عمل براتب 3700ج ) – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973