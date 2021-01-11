فرص عمل فنيين

(فرصة عمل)
|بشرم والغردقة ( عمال نظافة / وزراعة ) – لايشترط المؤهل – معرفة القراءة والكتابة فقط - السن من 18 : 35 سنة –راتب 2500ج + زيادة سنوية 12% + سكن + 3وجبات + مواصلات – 23يوم عمل و 7 إجازة - تامينات كاملة ( صحي واجتماعي ) 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973-01146004093
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079447
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