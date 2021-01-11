فرص عمل فنيين

عمال مغسلة وزراعة – لا يشترط مؤهل – يتم قبول شباب فقط – السن من 18 وحتي 35 سنة – سكن + 3وجبات + مواصلات + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية + 23 يوم شغل واسبوع إجازة – راتب 2500ج 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973