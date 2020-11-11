فرص عمل فنيين

(فرصة عمل)
|مطلوب فنيين صيانة جميع الاقسام والتخصصات ( سباك – نجار – نقاش – استورجي – فني كهربائي – فني مرمات – فني معدات مطابخ – فني تبريد وتكييف – فني مرمات – فني كهرباء تيار خفيف ) - العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل ومرسي علم والعين السخنة - راتب 2000 : 2500ج حسب الخبرة والتخصص - السن من 20 : 40 سنة - لا يشترط المؤهل - توفير الاقامة الكاملة ( السكن – 3وجبات – مواصلات ) - تأمين صحي واجتماعي - زياده الراتب 2 في السنة - نظام تعيين كامل - العمل 23 يوم و 7 إجازة 2021 التقديم الاونلاين عن طريق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|شرم الشيخ- شرم الشيخ
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079355
2,500 جنيه