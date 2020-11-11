فرص عمل فنيين

مطلوب فنيين صيانة جميع الاقسام والتخصصات ( سباك – نجار – نقاش – استورجي – فني كهربائي – فني مرمات – فني معدات مطابخ – فني تبريد وتكييف – فني مرمات – فني كهرباء تيار خفيف ) - العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل ومرسي علم والعين السخنة - راتب 2000 : 2500ج حسب الخبرة والتخصص - السن من 20 : 40 سنة - لا يشترط المؤهل - توفير الاقامة الكاملة ( السكن – 3وجبات – مواصلات ) - تأمين صحي واجتماعي - زياده الراتب 2 في السنة - نظام تعيين كامل - العمل 23 يوم و 7 إجازة 2021 التقديم الاونلاين عن طريق