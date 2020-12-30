فرص عمل فنيين

(فرصة عمل)
|عامل زراعة بشرم الشيخ والغردقة براتب 2500ج – تامين صحي واجتماعي + زيادة سنوية 12% - 23 يوم عمل و 7 إجازة – السن من 18 : 35 سنة – مؤهل ابتدائي علي الأقل 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079350
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