فرص عمل فنيين

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تفاصيل الإعلان
عامل زراعة بشرم الشيخ والغردقة براتب 2500ج – تامين صحي واجتماعي + زيادة سنوية 12% - 23 يوم عمل و 7 إجازة – السن من 18 : 35 سنة – مؤهل ابتدائي علي الأقل 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
التليفون: 01062972973

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العنوان: القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/1/2021
رقم الإعلان: 2079350
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صورة الاعلان: فنيين صيانة - في القاهرة مصر

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11/11/2020
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مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + س.
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10/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب 10 مبلط عام بجواز عامل - في القاهرة مصر

مطلوب 10 مبلط عام بجواز عامل

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 ريال

7/11/2020
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