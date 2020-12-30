فرص عمل فنيين

عامل زراعة بشرم الشيخ والغردقة براتب 2500ج – تامين صحي واجتماعي + زيادة سنوية 12% - 23 يوم عمل و 7 إجازة – السن من 18 : 35 سنة – مؤهل ابتدائي علي الأقل 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973