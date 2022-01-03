فرص عمل بكبرى شركات الإلكترونيات بالسعودية

CE_technical_center_support_supervisor CE_technical_center_head CE_technical_support_specialist CE_chief_technician خبرة في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة الصغيرة والأجهزة المنزلية Apple_Technical_Support خبره من2-4 سنوات في نفس المجال CE_Technical_Support خبره من2-4 سنوات Technical_Support (Non Apple Products) خبره 4 سنوات شرط اساسي لكل الوظائف الخبره في الشركات الالكترونيه او مراكز خدمات الصيانه والبيع المعتمده مدة العقد سنتان الراتب مجزى+حوافز شهرية والشركة تتحمل كل التكاليف