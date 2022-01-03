فرص عمل بكبرى شركات الإلكترونيات بالسعودية

(فرصة عمل)
|CE_technical_center_support_supervisor CE_technical_center_head CE_technical_support_specialist CE_chief_technician خبرة في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة الصغيرة والأجهزة المنزلية Apple_Technical_Support خبره من2-4 سنوات في نفس المجال CE_Technical_Support خبره من2-4 سنوات Technical_Support (Non Apple Products) خبره 4 سنوات شرط اساسي لكل الوظائف الخبره في الشركات الالكترونيه او مراكز خدمات الصيانه والبيع المعتمده مدة العقد سنتان الراتب مجزى+حوافز شهرية والشركة تتحمل كل التكاليف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01098206020
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117703
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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